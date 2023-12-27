Расчёты САУ «Акация» уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчёты САУ «Акация» группировки войск «Центр» ВС России уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ВС России нанесли авиаудары по пунктам ВСУ в трёх районах на Купянском направлении.

Кроме того, ВСУ вынуждены были отойти после неудачных контратак около Синьковки.