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ВС России нанесли авиаудары по пунктам ВСУ в трёх районах на Купянском направлении

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Российские войска нанесли серию из шести ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации ВСУ на Купянском направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Отмечается, что речь идёт о районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное и Берестовое. 

Также расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники противника в районе Котляровки.

Ранее сообщалось, что ВСУ вынуждены были отойти после неудачных контратак около Синьковки.

Также «Торнадо-Г» уничтожили «опорники» ВСУ на Купянском направлении.

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