ВС России нанесли авиаудары по пунктам ВСУ в трёх районах на Купянском направлении
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Отмечается, что речь идёт о районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное и Берестовое.
Также расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники противника в районе Котляровки.
Ранее сообщалось, что ВСУ вынуждены были отойти после неудачных контратак около Синьковки.
Также «Торнадо-Г» уничтожили «опорники» ВСУ на Купянском направлении.