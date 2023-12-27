ВС России нанесли авиаудары по пунктам ВСУ в трёх районах на Купянском направлении

Российские войска нанесли серию из шести ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации ВСУ на Купянском направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Отмечается, что речь идёт о районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное и Берестовое.

Также расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники противника в районе Котляровки.

Ранее сообщалось, что ВСУ вынуждены были отойти после неудачных контратак около Синьковки.

Также «Торнадо-Г» уничтожили «опорники» ВСУ на Купянском направлении.