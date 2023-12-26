Спецкор RT показал, как экипаж танка Т-90 выполняет задачи на Донецком фронте

Спецкор RT Александр Пискунов пообщался с экипажем танка Т-90, который выполняет задачи на Донецком фронте. Танкисты 20-й дивизии назвали свою машину «Атом». Сейчас они уничтожают противника в тяжёлых зимних условиях.

Экипаж собрался со всех уголков страны: командир — из Алтайского края, механик-водитель — с Кубани, а наводчик-оператор — из Волгограда.

От FPV-дронов машину защищает так называемый «мангал» — эта конструкция спасает жизни бойцам. На видео Пискунова видно, как танкисты ставят помехи от управляемых противотанковых ракет и БПЛА-камикадзе.

Летом российский президент Владимир Путин отмечал, что у России есть эффективная современная военная техника, а российский танк Т-90 «Прорыв» является лучшим в мире.

Т-90М поступает в войска с 2020 года, и, по словам аналитиков, «Прорыв» успел зарекомендовать себя как лучший танк СВО.