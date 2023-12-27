Группировка «Запад» отразила несколько контратак ВСУ на Купянском участке

Военнослужащие мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск «Запад» ВС России отразили несколько контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, личный состав мотострелкового подразделения из стрелкового оружия отразил атаку приближающейся штурмовой группы противника.

Также отмечается, что боевики ВСУ, находящиеся на удалении, были уничтожены расчётами ствольной артиллерии.

Ранее костромские десантники сбили ударный дрон ВСУ под Артёмовском.

Также расчёты САУ «Акация» уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении.