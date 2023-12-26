Поражены живая сила и техника противника: российские военные отразили 10 атак ВСУ на 4 направлениях СВО

На Купянском, Донецком, Краснолиманском и Запорожском направлениях в течение суток были отражены десять атак ВСУ, сообщили в Минобороны России. Также была выведена из строя различная боевая техника противника, в том числе две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin (США). Кроме того, за прошедшие сутки уничтожено 24 украинских беспилотника.

В течение прошедших суток подразделения российских войск отразили десять атак вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из данных сводки Минобороны РФ о ситуации в зоне СВО.

Так, на Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ возле населённого пункта Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Донецком направлении российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Красное, Дылеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, подразделениями Южной группировки войск был освобождён населённый пункт Марьинка (ДНР). Об этом накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Общие потери противника на этом направлении составили до 205 военнослужащих и пять пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ вблизи населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 5-й бригады нацгвардии, 100-й и 125-й бригад теробороны неподалёку от населённого пункта Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества. Противник потерял до 195 военнослужащих, танк, три пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное и Новомихайловка (ДНР). Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ возле населённого пункта Вербовое Запорожской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника вблизи населённых пунктов Белогорье и Работино Запорожской области. Здесь ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, два автомобиля и орудие Д-20.

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На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-24 воздушных сил Украины возле населённых пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области.

Перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS, уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР, ЛНР, а также в Харьковской и Херсонской областях.