ВС России сбили два самолёта ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях
- Gettyimages.ru
- © Libkos
«Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-24 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области», — сообщили в Минобороны России.
Кроме того, военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, освобождена Марьинка.
Глава государства Владимир Путин заявил, что военнослужащие Вооружённых сил России, принимавшие участие в освобождении Марьинки, достойны государственных наград.