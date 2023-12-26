ВС России сбили два самолёта ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях

Российские средства ПВО сбили два украинских самолёта Су-24 в Николаевской и Днепропетровской областях.

«Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-24 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области», — сообщили в Минобороны России.

Кроме того, военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, освобождена Марьинка.

Глава государства Владимир Путин заявил, что военнослужащие Вооружённых сил России, принимавшие участие в освобождении Марьинки, достойны государственных наград.