Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, освобождена Марьинка.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Красное, Дылеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что потери украинской стороны составили до 205 военных.

Вечером 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.

Глава государства Владимир Путин заявил, что военнослужащие Вооружённых сил России, принимавшие участие в освобождении Марьинки, достойны государственных наград.