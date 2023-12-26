Минобороны: ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«Российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Красное, Дылеевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Уточняется, что потери украинской стороны составили до 205 военных.
Вечером 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.
Глава государства Владимир Путин заявил, что военнослужащие Вооружённых сил России, принимавшие участие в освобождении Марьинки, достойны государственных наград.