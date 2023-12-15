По арсеналам, местам хранения техники и вооружения: ВС РФ нанесли 40 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю

ВС РФ в период с 9 по 15 декабря нанесли в общей сложности 40 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре Украины, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наряду с этим были поражены пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирования «Азов»* и «Иностранного легиона».

Российские военнослужащие в период с 9 по 15 декабря нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре Украины, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Об этом заявил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он сообщил, что успешно поражены пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирования «Азов»* и «Иностранного легиона».

Средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районе н. п. Тягинка Херсонской области.

За неделю перехвачены тактическая ракета «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 БПЛА.

Обстановка на линии соприкосновения

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» за неделю улучшили положение по переднему краю и отразили 27 атак противника.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 113-й бригады теробороны, 57-й мотопехотной, 14, 21, 41, 43, 60 и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Ягодного, Петропавловки и Купянска (Харьковская область).

Противник за неделю потерял свыше 425 военнослужащих, а также пять танков, в том числе один Leopard, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ.

Наряду с этим поражены скопления живой силы 24, 63, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 1, 5 и 31-й бригад Нацгвардии Украины в районах н. п. Кировск, Торское, Ямполь и Григоровка (ДНР). За неделю противник потерял в этом секторе до 1,1 тыс. военнослужащих, а также четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» за неделю улучшили на отдельных участках положение по переднему краю, а также отразили 49 атак противника. В районах Артёмовского, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки (ДНР) нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял за неделю более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два танка, 16 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии.

Также по теме На трёх направлениях СВО: российские войска за сутки отразили 12 атак штурмовых групп ВСУ ВС России при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны...

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили две атаки противника. Авиация и артиллерия поразили подразделения 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Угледара, Макаровки (ДНР) и Левадного (Запорожская область).

ВСУ потеряли свыше 600 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения ВС РФ вели активную оборону, в ходе которой было отражено восемь атак противника в районах н. п. Работино и западнее Вербового (Запорожская область).

Наряду с этим поражены живая сила и техника 128-й горно-штурмовой, 33, 65, 117 и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка (Запорожская область).

Противник потерял на этом направлении до 335 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

В МО отметили, что на Херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра.

Авиация и артиллерия поразили подразделения 35, 36 и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригады теробороны в районах Херсона и н. п. Берислав и Тягинка (Херсонская область).

В результате упреждающих действий российских войск ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, а также 18 автомобилей, 17 лодок, девять орудий полевой артиллерии.

В течение недели были захвачены или добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, 25 из них — только за прошедшие сутки.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.