Военкор RT показал, как бригада «Ветераны» эвакуирует раненого бойца

Военкор RT Станислав Обищенко в новом сюжете о бригаде «Ветераны» показал эвакуацию раненого российского бойца. Всего в 800 м от места событий были украинские позиции.

«Едем на самую опасную точку выгрузки. Без света подъезжаем — там часто стреляют, снайперы работают», — сказал военнослужащий в видеоролике военкора.

На опасный выезд съёмочная группа отправилась с добровольцами Техасом и Слесарем.

Вывезли военного с позывным Князь — он получил уже второе ранение на СВО, однако снова планирует вернуться на фронт.

Военкор RT Влад Андрица ранее опубликовал кадры, на которых бойцы 1-го батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады и штурмового отряда спецназа «Ахмат» выбивают украинских военных из одного из блиндажей под Клещеевкой в ДНР.