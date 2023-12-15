Военкор RT показал, как бригада «Ветераны» эвакуирует раненого бойца
«Едем на самую опасную точку выгрузки. Без света подъезжаем — там часто стреляют, снайперы работают», — сказал военнослужащий в видеоролике военкора.
На опасный выезд съёмочная группа отправилась с добровольцами Техасом и Слесарем.
Вывезли военного с позывным Князь — он получил уже второе ранение на СВО, однако снова планирует вернуться на фронт.
Военкор RT Влад Андрица ранее опубликовал кадры, на которых бойцы 1-го батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады и штурмового отряда спецназа «Ахмат» выбивают украинских военных из одного из блиндажей под Клещеевкой в ДНР.