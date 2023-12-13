Военкор RT показал видео взятия блиндажа ВСУ бойцами спецназа «Ахмат»

Военкор RT Влад Андрица опубликовал кадры, на которых бойцы 1-го батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады и штурмового отряда спецназа «Ахмат» выбивают украинских военных из одного из блиндажей под Клещеевкой в ДНР.

РИА Новости

Кроме того, комбат с позывным Шустрый сообщил военкору, что ВС России взяли господствующую высоту над Клещеевкой. 8 декабря Военная хроника заявила о заходе российских войск на опорник ВСУ «Остров» в районе Клещеевки.