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Военкор RT показал видео взятия блиндажа ВСУ бойцами спецназа «Ахмат»

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Военкор RT Влад Андрица опубликовал кадры, на которых бойцы 1-го батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады и штурмового отряда спецназа «Ахмат» выбивают украинских военных из одного из блиндажей под Клещеевкой в ДНР.
Военкор RT показал видео взятия блиндажа ВСУ бойцами спецназа «Ахмат»
  • РИА Новости

Кроме того, комбат с позывным Шустрый сообщил военкору, что ВС России взяли господствующую высоту над Клещеевкой.

8 декабря Военная хроника заявила о заходе российских войск на опорник ВСУ «Остров» в районе Клещеевки.

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