Минобороны: за неделю в плен ВС России сдались 82 украинских военных

В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

AP

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Ведомство сообщило, что за прошедшие сутки в плен российской армии сдались 25 солдат ВСУ. Помимо этого, украинские войска за неделю потеряли 1,5 тысячи человек на Донецком направлении.