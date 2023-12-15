Минобороны: за неделю в плен ВС России сдались 82 украинских военных
В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
- AP
- © Alex Babenko
Ведомство сообщило, что за прошедшие сутки в плен российской армии сдались 25 солдат ВСУ.
Помимо этого, украинские войска за неделю потеряли 1,5 тысячи человек на Донецком направлении.
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