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Минобороны: за неделю в плен ВС России сдались 82 украинских военных

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В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
Минобороны: за неделю в плен ВС России сдались 82 украинских военных
  • AP
  • © Alex Babenko

Ведомство сообщило, что за прошедшие сутки в плен российской армии сдались 25 солдат ВСУ.

Помимо этого, украинские войска за неделю потеряли 1,5 тысячи человек на Донецком направлении.

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