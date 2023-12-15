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МО России: ВСУ за неделю потеряли 1,5 тысячи человек на Донецком направлении

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Украинская армия за неделю потеряла более 1,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении, заявило Министерство обороны России.
МО России: ВСУ за неделю потеряли 1,5 тысячи человек на Донецком направлении
  • РИА Новости

В сводке министерства говорится, что потери составили более 1580 человек.

Огневое поражение наносилось по противнику в районах населённых пунктов Артёмовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка в ДНР, отметили в Минобороны.

«Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии», — сообщили там.

Российский боец с позывным Пепел ранее рассказал корреспонденту RT Анне Долгаревой, что военнослужащие России почти каждый день уничтожают живую силу и технику ВСУ.

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