Российский боец рассказал RT о почти ежедневном уничтожении техники ВСУ

Российский боец с позывным Пепел рассказал корреспонденту RT Анне Долгаревой, что военнослужащие России почти каждый день уничтожают живую силу и технику ВСУ.

Украинские войска постоянно запускают в окрестностях Кременной множество дронов-камикадзе, но российские штурмовики при поддержке артиллерии всё равно продвигаются вперёд. ВС России занимают территории, которые ещё весной были под контролем Украины.

«Но самое запоминающееся — это блиндажи противника. Когда видно, как враги забегают в блиндаж и на них летит мой снаряд», — рассказал Пепел, говоря об уничтожении противника.

Ранее военкор RT Влад Андрица опубликовал кадры, на которых бойцы 1-го батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады и штурмового отряда спецназа «Ахмат» выбивают украинских военных из одного из блиндажей под Клещеевкой в ДНР.