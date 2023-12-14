На трёх направлениях СВО: российские войска за сутки отразили 12 атак штурмовых групп ВСУ

ВС России при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны России. На Купянском направлении отбиты пять атак противника, ещё одна — на Краснолиманском. Средства ПВО в течение суток перехватили три реактивных снаряда HIMARS и уничтожили 26 украинских беспилотников.

На Купянском направлении спецоперации подразделения группировки войск «Запад» отразили пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны России.

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ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.

В свою очередь, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Ямполовки в ДНР.

Потери противника составили до 180 военных, три автомобиля, а также САУ Caezar производства Франции.

На Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Юг» отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Клещеевка и Кирово ДНР.

Российские военные поразили живую силу и технику 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка ДНР.

ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР). Противник потерял до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа.

На Запорожском направлении российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений ВС РФ, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Дарьевки Херсонской области и Вольнянска Запорожской области, а также поразили живую силу и военную технику ВСУ в 128 районах.

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Российские средства ПВО перехватили три реактивных снаряда HIMARS и уничтожили 26 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Белогоровка, Кременная Луганской Народной Республики, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новая Каховка и Таврийск Херсонской области.

Владимир Путин — о ходе и целях СВО

14 декабря Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в формате прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией, ответил на вопрос о ходе и целях спецоперации. Как подчеркнул глава государства, цели СВО не меняются — это денацификация Украины, её демилитаризация и нейтральный статус.

«Смотрите, что происходит с точки зрения денацификации. В ходе переговорного процесса, который имел определённый этап после подготовки проекта возможного соглашения, о чём недавно официальные лица в Киеве упоминали, в целом они не соглашались с тем, что нужна какая-то денацификация, и говорили о том, что никакой фашизации, роста таких настроений нет. Как же нет? Когда национальный герой — известный не просто националист, а нацист. Бандера возведён в ранг национального героя», — указал президент.

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Вопрос денацификации актуален, поскольку «руководитель сегодняшней киевской администрации на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в холокосте», подчеркнул Путин.

«Теперь что касается демилитаризации. Не хотят договариваться — ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные, меры. Сегодня Украина почти ничего уже не производит, пытаются что-то там ещё сохранить, но почти ничего не производят, всё привозят — извините за моветон, — на халяву всё привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться, и, судя по всему, так и заканчивается помаленьку... Всё, что обещали западники, всё Украина получила, даже больше. Но мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Почти 2,3 тыс. бронемашин различного класса. Вот это и есть демилитаризация», — подытожил президент.