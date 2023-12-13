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В Харьковской области и в районе озера Лиман: ВС России за сутки отразили восемь атак ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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Сергей Гусаров
Военнослужащие российской группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Противник потерял в этом секторе до 55 военнослужащих. На Донецком направлении уничтожены до 250 военных ВСУ, а также два танка, боевая машина пехоты Bradley производства США и другое вооружение.
В Харьковской области и в районе озера Лиман: ВС России за сутки отразили восемь атак ВСУ на Купянском направлении
  • © Минобороны РФ

На Купянском направлении спецоперации подразделения группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки отразили восемь атак штурмовых групп 14, 43, 60 и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка, Ивановка и Ягодное (Харьковская область), а также озера Лиман. Об этом заявили в Минобороны России.

Также поражены скопления военнослужащих и техники 115-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад противника северо-западнее озера Лиман и на северной окраине Синьковки (Харьковская область).

ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, а также танк, бронетранспортёр М113 производства США и две боевые бронированные машины.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, артиллерия поразила живую силу и технику ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены также танк и два автомобиля.

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Подразделения группировки «Юг» при поддержке артиллерии на Донецком направлении отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка и Шумы (ДНР).

Кроме того, поражена живая сила и техника противника в районах н. п. Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Кирово и Марьинка (ДНР).

В общей сложности ВСУ потеряли на этом направлении до 250 военнослужащих, а также два танка, боевую машину пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, две гаубицы «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация», орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесли удары по военнослужащим и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Новомихайловка, Новодонецкое и Старомайорское (ДНР).

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ВСУ в этом секторе потеряли до 130 военнослужащих, а также два пикапа, две САУ «Акация» и одну САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопрокоповки (Запорожская область), а также поразили живую силу и технику 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Пятихатки, Работино и Нестерянка (Запорожская область). За сутки противник потерял до 50 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации противник потерял до 30 военнослужащих. Наряду с этим уничтожены три САУ «Гвоздика» и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов. Поражено три склада боеприпасов и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой 79К6 «Пеликан», а также живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

Средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Наряду с этим уничтожено шесть украинских беспилотников.

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