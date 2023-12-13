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Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 100 военных

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В Министерстве обороны России заявили, что украинские войска за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 100 военных.
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 100 военных
  • Gettyimages.ru

Как указали в ведомстве, бойцы группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ.

«Огнём артиллерии нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными», — сообщили в министерстве.

Добавляется, что ВСУ также потеряли танк и два автомобиля.

Ранее сообщалось, что бронегруппа Тульского гвардейского соединения ВДВ России поразила группу пехоты украинской армии, которая была укрыта в опорных пунктах в районе Соледара в Донецкой Народной Республике.

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