Бронегруппа Тульского гвардейского соединения ВДВ России поразила группу пехоты украинской армии, которая была укрыта в опорных пунктах в районе Соледара в Донецкой Народной Республике.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что бронегруппы на БМД-4М ведут огонь по противнику с закрытых огневых позиций и таким образом поддерживают действия штурмовых отрядов.

В сообщении говорится, что десантники получили целеуказание и выдвинулись на подготовленные позиции, открыв огонь по противнику, проводя попутную корректировку с помощью дрона.

Отмечается, что точными выстрелами бронегруппа тульских десантников успешно поразила группу пехотинцев ВСУ, которые укрывались в блиндажах опорных пунктов. Десантники в результате уничтожили до взвода военных украинской армии.

Ранее стало известно, что десантники Вооружённых сил России «Ланцетами» уничтожили два танка и замаскированное самоходное орудие ВС Украины в районе Клещеевки.