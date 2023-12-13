МО: ВС России уничтожили «Ланцетами» два танка и замаскированное орудие ВСУ
Об этом заявили в российском Минобороны.
Как рассказали в министерстве, десантники ВС России расчётами разведывательных беспилотников в районе Клещеевки обнаружили два танка и замаскированное самоходно-артиллерийское орудие ВСУ.
Для их уничтожения отдельное гвардейское соединение ВДВ с Дальнего Востока, которое входит в состав Южной группировки войск задействовало барражирующие боеприпасы «Ланцет».
«Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику», — сказано в заявлении.
Кроме того, в ведомстве сообщали, что артиллеристы ЗВО поразили скопление техники ВСУ, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и замаскированные позиции противника на Купянском направлении.