RT в Telegram
Подпишись

МО: ВС России уничтожили «Ланцетами» два танка и замаскированное орудие ВСУ

Короткая ссылка
Десантники Вооружённых сил России «Ланцетами» уничтожили два танка и замаскированное самоходное орудие ВС Украины в районе Клещеевки.

Об этом заявили в российском Минобороны.

Как рассказали в министерстве, десантники ВС России расчётами разведывательных беспилотников в районе Клещеевки обнаружили два танка и замаскированное самоходно-артиллерийское орудие ВСУ.

Для их уничтожения отдельное гвардейское соединение ВДВ с Дальнего Востока, которое входит в состав Южной группировки войск задействовало барражирующие боеприпасы «Ланцет».

«Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику», — сказано в заявлении.

Кроме того, в ведомстве сообщали, что артиллеристы ЗВО поразили скопление техники ВСУ, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и замаскированные позиции противника на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить