Бойцы ЗВО поразили украинскую технику и САУ «Гвоздика» на Купянском направлении
Об этом сообщает Министерство обороны России.
В заявлении ведомства сказано, что на Купянском направлении разведчики общевойскового соединения при помощи БПЛА вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники украинских войск и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения.
Отмечается, что российские военные уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» ВС Украины.
12 декабря в Минобороны России сообщили, что потери Вооружённых сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях составили около 290 военнослужащих.