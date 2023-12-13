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Бойцы ЗВО поразили украинскую технику и САУ «Гвоздика» на Купянском направлении

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Артиллеристы ЗВО поразили скопление техники ВСУ, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и замаскированные позиции противника на Купянском направлении.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

В заявлении ведомства сказано, что на Купянском направлении разведчики общевойскового соединения при помощи БПЛА вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники украинских войск и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения.

Отмечается, что российские военные уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» ВС Украины.

12 декабря в Минобороны России сообщили, что потери Вооружённых сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях составили около 290 военнослужащих.

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