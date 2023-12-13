«Отработали ракетным вооружением»: в МО РФ заявили об ударах Ка-52М по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении

Экипажи вертолётов Ка-52М нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по позициям ВСУ на Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. Среди поражённых объектов — пункт управления и бронетехника противника. В ведомстве также показали кадры работы артиллеристов на Запорожском направлении, которые уничтожили располагавшийся в лесополосе миномётный расчёт ВСУ.

В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что экипажи вертолётов Ка-52М нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне СВО на Донецком направлении.

Уточняется, что лётчики по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

«Выдвинулись в район, отработали связь с передовым авианаводчиком. Он подсказал уточнённые координаты, отработали неуправляемым ракетным вооружением. Передовой авианаводчик подсказал попадание. Противодействие со стороны противника отсутствовало в данном вылете. Вернулись без происшествий», — цитирует пресс-служба МО военнослужащего с позывным Оса.

Пресс-служба МО также показала кадры работы расчётов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» гаубичного дивизиона общевойсковой армии Южного военного округа.

В опубликованном ведомством сюжете говорится, что военные в ходе контрбатарейной борьбы на Запорожском направлении уничтожили располагавшийся в лесополосе миномётный расчёт ВСУ, который вёл беспокоящий огонь по российским позициям с опорного пункта.

«В целом обстановка у нас неизменная: отрабатываем по противнику, по его опорникам, по колоннам также отрабатываем — находим, уничтожаем. У нас вечно «птички» в небе — засекаем и отрабатываем», — рассказал командир орудия с позывным Дунай.

В Минобороны также рассказали о работе расчёта РСЗО «Торнадо-Г» на Купянском направлении. Как рассказали в ведомстве, один из расчётов боевых машин нанёс удар по опорному пункту и скоплению живой силы ВСУ.

«Артиллеристы группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. Один из расчётов боевых машин РСЗО «Торнадо-Г» в этот раз нанёс удар по опорному пункту и скоплению живой силы ВСУ», — говорится в сообщении МО.

Переброска ВСУ из-под Артёмовска

ВСУ перебросили под Донецк личный состав в количестве около роты из-под Артёмовска, сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

«Данные нашей разведки свидетельствуют о переброске войск противника с Артёмовского направления под Донецк. Пока известно о переброске военнослужащих численностью до роты», — сказал Гагин.

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По его словам, переброска подкрепления связана с большими потерями в рядах ВСУ на Донецком направлении.

Безопасность ЗАЭС

Российские военные, обороняющие берег Каховского водохранилища в районе Запорожской атомной электростанции, систематически пресекают попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию объекта, рассказал РИА Новости командир антидиверсионной группы ВС РФ.

Военный уточнил, в круг его задач входит обеспечение безопасности стратегического объекта от прорыва противника со стороны занятого ВСУ Никополя.

«Это задача моего взвода. Взвод из мобилизованных бойцов. Диверсанты раз в одну-две недели замечаются на подступах… Принимаются все меры к уничтожению», — приводит РИА Новости слова военного.

Ещё один военнослужащий рассказал, что после падения уровня воды в Каховском водохранилище рельеф благоприятствует действиям диверсантов противника.

«Наблюдаем в тепловизор маленькие группы людей — от трёх до пяти человек — и в случае чего реагируем. Огневыми средствами шугаем — убегают. За неделю раза два. Тренируемся постоянно», — сказал он.