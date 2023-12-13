МО: расчёт гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил миномёт ВСУ на Запорожском направлении

Артиллерийский расчёт российской гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил миномёт Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В этот раз огнём гаубицы «Гиацинт-Б» в лесополосе на Запорожском направлении был уничтожен расчёт 120-мм миномёта ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что из этого миномёта украинская армия вела беспокоящий огонь по позициям ВС России из опорного пункта.

Ранее стало известно, что десантники ВС России «Ланцетами» уничтожили два танка и замаскированное самоходное орудие ВС Украины в районе Клещеевки.