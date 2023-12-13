МО: расчёт гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил миномёт ВСУ на Запорожском направлении
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Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В этот раз огнём гаубицы «Гиацинт-Б» в лесополосе на Запорожском направлении был уничтожен расчёт 120-мм миномёта ВСУ», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что из этого миномёта украинская армия вела беспокоящий огонь по позициям ВС России из опорного пункта.
Ранее стало известно, что десантники ВС России «Ланцетами» уничтожили два танка и замаскированное самоходное орудие ВС Украины в районе Клещеевки.