Подразделения Вооружённых сил России, обороняющие берег Каховского водохранилища в районе Запорожской АЭС, регулярно пресекают попытки проникновения на объект украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Об этом РИА Новости рассказал командир антидиверсионной группы российской армии.

По словам собеседника агентства, задачей подразделения является обеспечение безопасности Запорожской АЭС.

«Диверсанты раз в одну-две недели. Замечаются на подступах… Принимаются все меры к уничтожению», — сказал военный.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Вооружённые силы Украины еженедельно пытаются нанести до 150 ударов по Запорожской АЭС и Энергодару в Запорожской области.