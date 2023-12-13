Боец: ВС России регулярно отражают попытки ДРГ ВСУ проникнуть в район ЗАЭС
- © РИА Новости / Павел Лисицын
Об этом РИА Новости рассказал командир антидиверсионной группы российской армии.
По словам собеседника агентства, задачей подразделения является обеспечение безопасности Запорожской АЭС.
«Диверсанты раз в одну-две недели. Замечаются на подступах… Принимаются все меры к уничтожению», — сказал военный.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Вооружённые силы Украины еженедельно пытаются нанести до 150 ударов по Запорожской АЭС и Энергодару в Запорожской области.