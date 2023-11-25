На аэродромах в Днепропетровской области: в МО РФ заявили об уничтожении двух складов авиационных средств поражения ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили два склада авиационных средств поражения ВСУ, которые располагались на военных аэродромах в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Наряду с этим были поражены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей, а средства ПВО сбили два украинских МиГ-29. Некоторые другие подробности о ходе СВО — в ежедневной сводке МО.

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала новую сводку о ходе специальной военной операции. По данным ведомства за 25 ноября, российская оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в 115 районах.

Кроме того, были уничтожены два склада авиационных средств поражения, располагавшихся на военных аэродромах Долгинцево и в районе Днепропетровска.

Наряду с этим в районах населённых пунктов Вольнянск (Запорожская область) и Павловка (Днепропетровская область) поражены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

В районе н. п. Серебрянка (ДНР) поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

Российские средства противовоздушной обороны сбили два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины в районах н. п. Першотравенск и Брагиновка (Днепропетровская область). Также был перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожены 18 украинских беспилотников.

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Обстановка в зоне СВО

На Купянском направлении СВО подразделения группировки войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп противника. Также ВС РФ нанесли удар по подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее н. п. Синьковка (Харьковская область). Противник потерял до 110 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и огню артиллерии отражена атака штурмовой группы 5-й бригады нацгвардии Украины в районе н. п. Григоровка (ДНР).

Кроме того, поражена живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Петровское (ЛНР). По оценкам российских военных, ВСУ потеряли этом в секторе до 55 человек и два пикапа.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили скопления военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка (ДНР).

В общей сложности противник потерял на этом направлении до 290 человек убитыми и ранеными, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе н. п. Приютное (Запорожская область) и поразили живую силу и технику 128-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Никольское (ДНР).

За сутки ВСУ потеряли здесь до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее н. п. Новопрокоповка (Запорожская область) и поразили живую силу и технику 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Работино.

Украинская сторона потеряла в этом секторе более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пушку М-46.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б» и орудие «Гиацинт-Б».