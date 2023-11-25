МО: ВС России отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Отражены две атаки штурмовых групп противника», — говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.
15 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что ВС России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.
19 октября военкор RT Александр Симонов показал кадры удара российского танка по штурмовой группе ВСУ на Купянском направлении.