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МО: ВС России отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении

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Российские войска за сутки отразили две атаки ВС Украины на Купянском направлении.
МО: ВС России отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Отражены две атаки штурмовых групп противника», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.

15 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что ВС России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.

19 октября военкор RT Александр Симонов показал кадры удара российского танка по штурмовой группе ВСУ на Купянском направлении.

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