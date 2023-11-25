МО: ВС России отбили две атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские войска за сутки отразили две атаки ВС Украины на Купянском направлении.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Отражены две атаки штурмовых групп противника», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30.

15 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что ВС России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.

19 октября военкор RT Александр Симонов показал кадры удара российского танка по штурмовой группе ВСУ на Купянском направлении.