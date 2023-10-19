Военкор RT показал кадры удара по группе ВСУ на Купянском направлении

Военкор RT Александр Симонов показал кадры удара российского танка по штурмовой группе ВСУ на Купянском направлении.

Отмечается, что украинские военные пытались закрепиться в серой зоне, но попали под огонь российского танка.

Передвижения пехоты ВСУ засекли с помощью военной разведки, после чего танкисты 1-й гвардейской танковой армии ударили по ним прямой наводкой.

«Планы ВСУ занять более выгодные позиции были сорваны», — говорится в заявлении.

Ранее RT опубликовал эксклюзивное видео с Купянского направления, на котором показан стрелковый бой российских военных с украинской пехотой.