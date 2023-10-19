Военкор RT показал кадры удара по группе ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Отмечается, что украинские военные пытались закрепиться в серой зоне, но попали под огонь российского танка.
Передвижения пехоты ВСУ засекли с помощью военной разведки, после чего танкисты 1-й гвардейской танковой армии ударили по ним прямой наводкой.
«Планы ВСУ занять более выгодные позиции были сорваны», — говорится в заявлении.
Ранее RT опубликовал эксклюзивное видео с Купянского направления, на котором показан стрелковый бой российских военных с украинской пехотой.