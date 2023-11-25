ВС России уничтожили два склада авиационных средств поражения ВСУ
Вооружённые силы России уничтожили два склада авиационных средств поражения украинской армии на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровска.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили два самолёта МиГ-29 Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области.
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