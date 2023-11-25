ВС России уничтожили два склада авиационных средств поражения ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили два склада авиационных средств поражения украинской армии на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровска.

РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили два самолёта МиГ-29 Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области.