Российские военнослужащие из группировки «Восток» при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника, а также воспрепятствовали двум попыткам ВСУ провести ротацию своих подразделений на Южно-Донецком направлении. Кроме того, в этом секторе при помощи БПЛА уничтожены шесть долговременных огневых точек ВСУ и около 25 украинских военных.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении отражены шесть атак ВСУ.

«Подразделения группировки войск «Запад», используя результаты ударов авиации и артиллерии, отразили шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной бригады и 15-й бригады национальной гвардии на направлениях Загоруйковка — Першотравневое и Ивановка — Ягодное», — уточнил Зыбинский.

Наряду с этим оперативно-тактическая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 43-й механизированной бригады в районе Петропавловки и Куриловки.

Расчёты тяжёлых огнемётов поразили скопления живой силы в укрытиях 14-й механизированной бригады в районе Синьковки.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Запад» уничтожила 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и три миномётных расчёта в районах Кондрашовки, Петропавловки и Степовой Новоселовки.

По данным российской стороны, общие потери ВСУ в этом секторе составили до 50 военнослужащих. Также уничтожены два беспилотных летательных аппарата ВСУ.

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что были сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

«При поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника в районе севернее Никольского. Группа уничтожена. Пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и севернее Павловки. Автомобильная техника и живая сила уничтожены», — рассказал военный.

Наряду с этим с применением ударных беспилотников уничтожены расчёт гранатомёта, автомобиль, шесть долговременных огневых точек ВСУ и около 25 солдат противника.

Помимо прочего, авиация и артиллерия ударили по подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной, 127-й бригад теробороны ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского, Макаровки и Новополя в ДНР.

«Общие потери противника составили до 65 боевиков убитыми и ранеными, два автомобиля, склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять миномётных расчётов», — заявил Чехов.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские военные поразили на Краснолиманском направлении 200 целей ВСУ.

«Действиями подразделений группировки войск «Центр», огнём артиллерии и ударами авиации поражены 200 целей, в том числе четыре командно-наблюдательных пункта и пять районов скоплений техники», — заявил Савчук.

Наряду с этим в районе Серебрянского лесничества поражены военнослужащие и техника 12-й бригады специального назначения «Азов»*. Средства ПВО тем временем сбили БПЛА противника в районе Кременной.

«Потери противника на данном направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ и два пикапа», — заключил Савчук.

В Минобороны РФ также рассказали, что расчёты артиллеристов Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили склад с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артёмовском направлении.

Как уточнили в МО, для разведки и наводки на цель применялся БПЛА типа «Орлан-10». После этого по противнику работала гаубица «Мста-Б».

«На одном из участков Артёмовского направления в зоне проведения СВО эта гаубица «Мста-Б» выпускает осколочно-фугасные снаряды. Уничтожает склад с боеприпасами и КНП противника. Работает по целям, которые выявили разведчики с помощью беспилотника», — пояснили в ведомстве.

*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.