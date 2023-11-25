МО: группировка войск «Центр» поразила 200 целей на Краснолиманском направлении

Группировка войск «Центр» Вооружённых сил России поразила 200 целей на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», огнём артиллерии и ударами авиации поражено 200 целей», — сказал он.

Кроме того, в районе Серебрянского лесничества ВС России нанесли поражение живой силе и технике одной из бригад «Азова»*, а также сбили украинский беспилотник в районе Кременной.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные отразили атаку штурмовых групп 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Григоровки в ДНР.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.