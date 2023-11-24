«Нанесён 31 групповой удар»: МО РФ сообщило о поражении пунктов размещения подразделений ВСУ, националистов и наёмников

Вооружённые силы РФ с 18 по 24 ноября нанесли 31 групповой удар по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Об этом заявили в Минобороны РФ. Все назначенные объекты были поражены. Также российские войска поразили пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований «Азов»*, а также «Иностранного легиона». Кроме того, авиация и ракетные войска уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300 и две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В период с 18 по 24 ноября Вооружённые силы РФ нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также были поражены пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований «Азов»*, а также «Иностранного легиона».

Кроме того, авиацией и ракетными войсками группировок войск ВС РФ в течение недели уничтожены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Морская авиация Черноморского флота в акватории Чёрного моря за этот период уничтожила 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым.

В свою очередь, средствами противовоздушной обороны сбили самолёт Миг-29 и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. К тому же были уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также 176 беспилотных летательных аппаратов.

МО РФ сообщило о поражении пунктов размещения подразделений ВСУ, националистов и наёмников

Ситуация на линии боесоприкосновения

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 13 атак противника. Ударами авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника за неделю составили свыше 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили десять атак штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 12-й бригады специального назначения, 24-й, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. При этом нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад территориальной обороны. Потери противника составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

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На Донецком направлении Южной группировкой войск отражены 22 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили более 1680 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны. Потери противника составили свыше 625 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак украинской армии. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 21 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

На Херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налётов артиллерии потери ВСУ составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей. Кроме того, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.