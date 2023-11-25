Минобороны: ВС России сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении
«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника в районе севернее Никольского», — сказал он.
Отмечается, что в ходе атаки украинская группа была ликвидирована.
Кроме того, ВС России пресекли две попытки ротации украинской армии в районах населённых пунктов Урожайное и Павловка.
Ранее Южная группировка российских войск в течение суток сбила на Донецком направлении 12 беспилотников ВСУ, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS.