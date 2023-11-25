RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: ВС России сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Короткая ссылка
Вооружённые силы России сорвали выдвижение группы украинской пехоты на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» российской армии Олег Чехов.

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника в районе севернее Никольского», — сказал он.

Отмечается, что в ходе атаки украинская группа была ликвидирована.

Кроме того, ВС России пресекли две попытки ротации украинской армии в районах населённых пунктов Урожайное и Павловка.

Ранее Южная группировка российских войск в течение суток сбила на Донецком направлении 12 беспилотников ВСУ, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить