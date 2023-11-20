При поддержке авиации и огня артиллерии: ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие российской группировки «Запад» отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. Противник потерял в этом секторе до 30 военнослужащих, а также одну самоходную артиллерийскую установку. В результате действий российских военных на Донецком направлении ВСУ потеряли более 130 бойцов убитыми и ранеными.

На Купянском направлении военнослужащие группировки «Запад» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Загоруйковка (Харьковская область). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Наряду с этим поражены скопления живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Куриловка, Подолы, Тимковка и Синьковка (Харьковская область). ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, а также три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 50-го полка Нацгвардии Украины в районе Григоровки (ДНР).

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Кроме того, поражены живая сила и техника 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Ямполовка и Серебрянка (ДНР). Противник потерял до 50 военнослужащих, а также два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки (ДНР). Также поражены живая сила и техника 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Васюковка и Курдюмовка (ДНР).

Противник потерял на этом направлении более 130 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР). Противник потерял до 70 военнослужащих, а также боевую машину пехоты и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе н. п. Вербовое (Запорожская область). Уничтожены до 20 военнослужащих противника, а также два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников и перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Наряду с этим Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Как пояснили в ведомстве, лётчики уничтожили долговременный опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Двигаясь на минимальной высоте, вертолётчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что наведение и корректировку обеспечивали группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны группировки «Центр».

Лётчики работали по целям с кабрирования — так называют технику полёта, подразумевающую поднятие носа боевой машины выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полёта ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.