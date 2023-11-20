Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили более 130 военных
Потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении в течение суток составили более 130 военнослужащих убитыми и ранеными, заявили в Министерстве обороны России.
- РИА Новости
По данным ведомства, за сутки ВС России отразили одну атаку украинской армии на этом направлении в районе Клещеевки.
Также в российском Минобороны сообщили, что ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении.
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