ВС России за сутки нанесли поражение двум бригадам ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что российские войска за сутки нанесли поражение двум бригадам ВСУ в Запорожской области.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Запорожском направлении... нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данном направлении уничтожено до 20 военнослужащих и два автомобиля.

Ранее Минобороны России опубликовало видео того, как российский беспилотник произвёл меткий сброс снарядов на военных ВСУ на Запорожском направлении.