Российские военнослужащие из группировки «Юг» за сутки отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. Наряду с этим ВС РФ поразили живую силу и технику ряда украинских формирований. Противник за сутки потерял на этом направлении более 240 военнослужащих убитыми и ранеными.

Военнослужащие группировки «Запад» в ходе работы на Купянском направлении СВО совместно с авиацией поразили живую силу и технику 14, 41, 43, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Противник потерял более 70 военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении благодаря грамотным действиям подразделений группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов»* южнее н. п. Кузьмино (ЛНР).

Наряду с этим авиация поразила живую силу и технику 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районах н. п. Ямполовка, севернее Григоровки (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих. Также уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.

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На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка, Шумы и Марьинка (ДНР).

Поражена живая сила и техника 112, 114 и 241-й бригад территориальной обороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Богдановка, Артёмовск, Красное, Курдюмовка и Клещеевка (ДНР).

В общей сложности противник потерял на этом направлении более 240 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены танк ВСУ, боевая машина пехоты, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Новомихайловка, Никольское, Шевченко, Константиновка, Новодонецкое и Старомайорское (ДНР).

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Потери противника в этом секторе составили до 145 военнослужащих. Уничтожены два автомобиля и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу 33, 65, 117 и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Работино, Кирово и северо-западнее Копани (Запорожская область).

Здесь ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении ударами авиации и артиллерии в течение суток уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 111 районах.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, на аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ. Кроме того, в районе Кировограда и н. п. Ольшаница (Киевская область) поражены склады боеприпасов ВСУ.

Средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Наряду с этим сбит 31 украинский беспилотник.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.