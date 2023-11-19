МО России: потери ВСУ на Донецком направлении составили более 240 человек

Потери украинской армии на Донецком направлении составили более 240 человек, сообщает Минобороны России.

Об этом говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что на данном направлении было отражено шесть атак ВСУ.

Ранее Военная хроника рассказала, что российские бойцы взяли под контроль село Андреевка в ДНР.