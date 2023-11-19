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Times: наступление украинской армии выдохлось

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Наступление армии Украины, похоже, закончилось, сезон «грязи» не позволяет рассчитывать на успех до весны, заявил британский политолог Марк Галеотти.
Times: наступление украинской армии выдохлось
  • AP
  • © /Alex Babenko

«На поле боя украинское контрнаступление, похоже, выдохлось», — пишет Галеотти в статье для газеты The Times.

По его словам, на серьёзное продвижение не приходится рассчитывать до весны по причине «сезона грязи».

Он добавил, что армия Украины истощена и несёт большие потери.

Ранее обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times высказал мнение, что Киеву необходимо заключить сделку с Москвой, в противном случае на Украине может произойти государственный переворот.

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