Российские войска сорвали попытку ВСУ наступать у Работина Запорожской области
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ в районе села Работино Запорожской области.
- РИА Новости
«Бой вели разведчики 42-й мотострелковой дивизии на дороге в сторону Новопрокоповки», — говорится в заявлении.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВС России отразили три атаки ВСУ в районе Работина Запорожской области.
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