Российские войска сорвали попытку ВСУ наступать у Работина Запорожской области

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ в районе села Работино Запорожской области.

«Бой вели разведчики 42-й мотострелковой дивизии на дороге в сторону Новопрокоповки», — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВС России отразили три атаки ВСУ в районе Работина Запорожской области.