«Нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками»: МО РФ опубликовало недельную сводку о ходе СВО

В период с 11 по 17 ноября Вооружённые силы РФ нанесли 24 групповых удара по местам дислокации украинских войск, заявили в Минобороны. В результате были поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава ряда украинских формирований. Удары также наносились по складам вооружения и военной техники, по аэродромной инфраструктуре, по центру подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ. Кроме того, за неделю сбито три украинских МиГ-29.

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции за период с 11 по 17 ноября.

За это время ВС РФ нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, в результате которых были поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы «Лиман» и оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Азов»* и «Правый сектор»**.

Наряду с этим были успешно поражены артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ.

Обстановка на направлениях СВО

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» за прошедшую неделю отразили 26 атак противника и продолжили улучшать положение по переднему краю.

Российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 30, 54, 57 и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка и Загоруйковка (Харьковская область). По оценкам МО, противник в общей сложности потерял здесь свыше 575 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два танка, десять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили 23 атаки штурмовых групп 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 15-го полка Нацгвардии.

За неделю противник потерял в этом секторе более 1,1 тыс. военнослужащих, а также восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении Южная группировка войск с 11 по 17 ноября отразила 33 атаки противника и поразила живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Марьинка, Курдюмовка, Раздоловка, Андреевка и Клещеевка (ДНР).

Противник потерял здесь в общей сложности более 1,8 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также два танка, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Новомихайловка и Никольское (ДНР).

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Российская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах н. п. Угледар, Старомайорское и Урожайное (ДНР).

ВСУ потеряли свыше 745 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделения российских войск отразили три атаки противника в районе н. п. Работино. Наряду с этим поражены живая сила и техника 33, 117 и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Успеновка и Малая Токмачка (Запорожская область). Общие потери противника за неделю составили более 425 человек, а также два танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении ВСУ на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потеряли более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два танка и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены 16 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

Авиация и ракетные войска группировок войск ВС РФ за прошедшую неделю уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы: одну установку COBRA, поставленную Украине Германией, и две AN/TPQ-50 производства США.

В ходе воздушных и противовоздушных боёв сбито три самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины. Средства ПВО уничтожили 22 реактивных снаряда системы HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотников.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).