Министерство обороны России сообщило, что украинские войска за неделю потеряли более 460 военнослужащих убитыми и ранеными.

В сводке ведомства сказано, что на Херсонском направлении ВСУ на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потеряли более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и 17 автомобилей.

Также российские военные поразили 16 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

16 ноября в министерстве сообщили, что ВС России на Херсонском направлении уничтожили за сутки до 70 военнослужащих ВСУ.