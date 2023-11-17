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Минобороны: потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю превысили 460 военных

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Министерство обороны России сообщило, что украинские войска за неделю потеряли более 460 военнослужащих убитыми и ранеными.
Минобороны: потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю превысили 460 военных
  • AP

В сводке ведомства сказано, что на Херсонском направлении ВСУ на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потеряли более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и 17 автомобилей.

Также российские военные поразили 16 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

16 ноября в министерстве сообщили, что ВС России на Херсонском направлении уничтожили за сутки до 70 военнослужащих ВСУ.

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