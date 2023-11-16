Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 70 украинских военных

ВС России на Херсонском направлении уничтожили за сутки до 70 военнослужащих ВСУ.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как сказано в сводке ведомства, на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих и два автомобиля.

Также российские войска поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 американского производства и гаубицу «Мста-Б».

15 ноября в Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении впервые уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA ВСУ.