Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 70 украинских военных
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Как сказано в сводке ведомства, на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих и два автомобиля.
Также российские войска поразили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 американского производства и гаубицу «Мста-Б».
15 ноября в Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении впервые уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA ВСУ.