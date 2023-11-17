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Минобороны: ВС России нанесли 24 групповых удара по местам дислокации ВСУ

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Вооружённые силы России с 11 по 17 ноября нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием, поражены в том числе места размещения командования командного состава оперативно-тактической группы «Лиман» и оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» украинской армии.
Минобороны: ВС России нанесли 24 групповых удара по местам дислокации ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке.

Кроме того, в результате атаки поражены пункты временной дислокации боевиков «Азова»* и «Правого сектора»**.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ за прошедшую неделю потеряли более 1,1 тыс. военных на Краснолиманском направлении.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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