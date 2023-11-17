Минобороны: ВС России нанесли 24 групповых удара по местам дислокации ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке.
Кроме того, в результате атаки поражены пункты временной дислокации боевиков «Азова»* и «Правого сектора»**.
Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ за прошедшую неделю потеряли более 1,1 тыс. военных на Краснолиманском направлении.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).