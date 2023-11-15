Действиями группировки войск «Центр»: в ВС РФ заявили о поражении штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие из группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии поразили позиции штурмовых групп бригады специального назначения «Азов»* на Краснолиманском направлении, заявили в ВС РФ. По оценкам российской стороны, общие потери противника там составили до 210 военнослужащих. Наряду с этим на Донецком направлении ВС РФ отразили пять атак ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении поражены боевики ВСУ.

«В районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнём артиллерии и ударами авиации нанесено поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районе Кузьмина», — сказал Савчук.

По оценкам российской стороны, общие потери противника на данном направлении составили до 210 военнослужащих. Также уничтожена БМП Bradley, три автомобиля и гаубица М-119 Paladin.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что на Донецком направлении за сутки отражено пять атак ВСУ.

«При поддержке авиации и артиллерии успешно отразили пять атак 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районе Малоильиновки и Клещеевки, нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады в районах населённых пунктов Васюковка и Курдюмовка», — сказал он.

По оценкам группировки «Юг», на данном направлении противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.

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РИА Новости сообщило со ссылкой на военнослужащих, что бойцы спецназа «Сибирь» южной группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ до восьми человек, выдвигавшуюся по направлению к Клещеевке.

«На наше удивление мы обнаружили группу пехоты примерно в том же районе, где уничтожили БМП, примерно в районе 400 м от БМП, мы их также уничтожили», — цитирует агентство военнослужащих.

По их словам, группа противника отличалась от предыдущих правильным удержанием дистанции между военнослужащими на протяжении всего маршрута движения, поэтому ракету отправили в тыловую часть, где была наименьшая дистанция между бойцами.

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«Не меняя маршруты, противник тем самым облегчает нам работу, мы за определённый период времени быстро определяем время и маршруты их выдвижения на позиции», — уточнили военные.

В Минобороны РФ также рассказали о работе артиллеристов Центрального военного округа в зоне СВО. Так, расчёты 122-мм гаубиц Д-30 выполнили огневой налёт на опорный пункт ВСУ.

Как уточнили в ведомстве, получив данные от передовых разведывательных групп гвардейского мотострелкового полка ЦВО, военнослужащие прибыли на позиции и поразили замаскированный полевой опорный пункт украинских националистов на Краснолиманском направлении, вынудив противника покинуть занимаемый район.

Отмечается, что огонь корректировался непосредственно на линии боевого соприкосновения при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных беспилотников.

Кроме того, в МО РФ рассказали, что зенитные подразделения ивановского соединения ВДВ уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ под Артёмовском.

Как следует из сообщения, данные об этих объектах были получены разведкой при помощи беспилотника.

«Точные координаты передали зенитчикам. Они тут же выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведанным. Военнослужащие выполнили нацеливание установок и беглым огнём уничтожили замаскированные опорники ВСУ», — заявили в ведомстве.

Уточнялось, что огонь вёлся из зенитных орудий ЗПУ-4 и С-60. Как отметили в ведомстве, за время работы на Артёмовском направлении ивановские десантники-зенитчики поразили десятки опорных пунктов противника, а также большое количество легкобронированной техники.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.