Два грузинских наёмника-снайпера из «Иностранного легиона» Вооружённых сил Украины попали в российский плен под Кременной в Луганской Народной Республике.

Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Центр» российской армии, его слова приводит РИА Новости.

«Взяли на Кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наёмники из «Иностранного легиона», — рассказал военный.

Отмечается, что наёмники пошли менять бразильских снайперов, но перепутали дорогу и оказались на российских позициях.

Грузинские наёмники сдались в плен ВС России без сопротивления.

Ранее пленный наёмник ВСУ гражданин Грузии Георгий Чубетидзе рассказал о расправе, учинённой двумя французами из его батальона над мирным жителем.