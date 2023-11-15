Боец ВС России: два грузинских наёмника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной
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Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Центр» российской армии, его слова приводит РИА Новости.
«Взяли на Кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наёмники из «Иностранного легиона», — рассказал военный.
Отмечается, что наёмники пошли менять бразильских снайперов, но перепутали дорогу и оказались на российских позициях.
Грузинские наёмники сдались в плен ВС России без сопротивления.
Ранее пленный наёмник ВСУ гражданин Грузии Георгий Чубетидзе рассказал о расправе, учинённой двумя французами из его батальона над мирным жителем.