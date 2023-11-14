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Грузинский пленный заявил об убийстве французскими наёмниками ВСУ хозяина дома

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Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на кадрах которого пленный наёмник ВСУ гражданин Грузии Георгий Чубетидзе рассказал о расправе, учинённой двумя французами из его батальона над мирным жителем.
Грузинский пленный заявил об убийстве французскими наёмниками ВСУ хозяина дома
  • AP
  • © Libkos

По словам наёмника ВСУ, в его батальоне служили двое французов. Когда местный житель отказался пустить их в дом — те «постреляли местного мужика». Пленный также отметил, что среди наёмников ВСУ служат не только французы, но и граждане Польши, США, Великобритании, Бразилии и Испании.

Чубетидзе добавил, что за плечами большинства из них есть тяжкие преступления, которые наёмники совершили у себя на родине. Служба в рядах ВСУ позволяет им избегать наказания, передает РИА Новости.

Ранее RT сообщал о другом украинском военнопленном, который добровольно сдался ВС России на Купянском направлении. Мужчина рассказал, что в 42-й бригаде ВСУ командиры бьют подчинённых.

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