Ударами авиации, беспилотников и огнём артиллерии поражён командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Антоновки (ДНР), сообщили в Минобороны РФ. Также на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях в зоне проведения СВО в общей сложности были отражены 20 атак войск киевского режима. Потери ВСУ в личном составе составили до 895 военнослужащих убитыми и ранеными.

Российские военные нанесли огневое поражение по командно-наблюдательному пункту 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражён командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Антоновка Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 82 районах», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM производства США. К тому же уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата.

Ситуация на линии фронта

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали о ситуации на линиях боесоприкосновения в зоне проведения СВО.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены восемь атак штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Синьковки и Загоруйковки (Харьковская область).

Потери противника составили до 155 военнослужащих и два пикапа.

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На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ вблизи н. п. Кузьмино (ЛНР). Потери противника составили до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты Bradley, три автомобиля, а также гаубица М119 Paladin производства США.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Малоильиновка и Клещеевка (ДНР). Также нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от н. п. Васюковка и Курдюмовка (ДНР). Потери противника составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новомихайловки (ДНР). Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 128-й бригады территориальной обороны и 58-й мотопехотной бригады ВСУ вблизи н. п. Старомайорское и Урожайное (ДНР). Потери противника составили до 60 военнослужащих, два бронетранспортёра, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ вблизи н. п. Работино (Запорожская область). Потери противника составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации в районах н. п. Антоновка и Шляховое (Херсонская область) потери противника составили до 95 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».