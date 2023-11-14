RT в Telegram
Подпишись

ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
ВС России уничтожили украинскую БМП Bradley производства США на Краснолиманском направлении, сообщает российское Минобороны.
ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Отмечается, что на данном направлении было отражено шесть атак ВСУ.

«Потери противника составили: до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты Bradley, три автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.

Также была уничтожена САУ М119 Paladin американского производства.

Ранее экипажи «Солнцепёков» ВС России поразили опорный пункт ВСУ в зоне СВО.

Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что контрнаступление армии Украины не продвигается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить