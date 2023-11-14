ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Отмечается, что на данном направлении было отражено шесть атак ВСУ.
«Потери противника составили: до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты Bradley, три автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.
Также была уничтожена САУ М119 Paladin американского производства.
Ранее экипажи «Солнцепёков» ВС России поразили опорный пункт ВСУ в зоне СВО.
Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что контрнаступление армии Украины не продвигается.