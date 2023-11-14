«Две «птички» — и дот уничтожен»: как бойцы 2-го армейского корпуса «разбирают» украинские блиндажи

Корреспондент RT стал свидетелем боя на Северском направлении, где дислоцируется 2-й армейский корпус. Группа разведчиков одного из подразделений атаковала вражеский дот. Как бойцы делают оборону устойчивой, укрепляя свои позиции, и при этом не дают сделать то же самое противнику — в репортаже RT.

До передовых позиций идём по лесу вдоль берега реки Северский Донец. За спиной осталась Шипиловка, справа у воды — бывшие турбазы. На той стороне — местный национальный парк и Кременная. Нам — прямо, в сторону Белогоровки. По извилистым лесным тропкам и пересечённой местности то вверх, то вниз в полной экипировке. Всю дорогу с юга доносятся звуки пулемёта и гулкие разрывы разных калибров. Ещё несколько часов назад всё было в инее, но к концу маршрута от холодного октябрьского утра осталось только воспоминание.

Группа разведчиков одного из подразделений 2-го армейского корпуса заходит на замаскированную позицию. Их встречает оператор «Мавика» с позывным Висла и ещё несколько бойцов.

«Противник огрызается: работал с пулемётов, АГС, установки «Полька», которая бесшумная, 120-мм миномёта, — перечисляет Висла. — Очень много крайние дни оппоненты применяют дронов-камикадзе. Сейчас вроде как нашли, где они сидят, будем поражать эту цель. Потому что очень мешают. Сегодня утром мы отработали «Сапогом», «Утёсом» и АГС. На данный момент противник, можно сказать, ведёт тишину, осторожничает. У него работает воздух (летают разведывательные БПЛА. — RT), выявляют, пытаются поразить наши позиции. Естественно, тоже отрабатываем».

К звукам коротких пулемётных очередей и грохоту обмена снарядами (тишина всё-таки тут относительная) примешивается ещё один неприятный звук. Украинский «Мавик» пролетает прямо над нашими головами в сторону Шипиловки. Несколько секунд все молча прислушиваются, а потом снова как ни в чём не бывало возвращаются к работе.

RT

Первый номер расчёта FPV с позывным Инженер достаёт из рюкзака четыре дрона и готовит их к применению: вешает аккумулятор и боевую часть. Висла поднимает «Мавик» и показывает позиции ВСУ на экране своего пульта.

«Мы наблюдаем огневую точку пулемётчика, — объясняет он. — До нашей ближайшей позиции 150 м. Участок хоть и небольшой, но сильно заминирован — что с той стороны, что с нашей. Пройти тут нереально. Поэтому всё, что остаётся, — сидеть и перестреливаться».

Ракурс меняется, и на экране появляются руины западной фильтровальной станции, которую для простоты называют водокачкой. Там находится противник. К юго-востоку от водокачки — одиночная огневая точка ВСУ.

«А здесь происходит ротация. Личный состав привозят из Северска вот на этот перекрёсток за Белогоровкой. Иногда привозят и технику. Мы это всё контролируем и стараемся поразить ствольной артиллерией. Противник сидит в Белогоровке — в подвалах или как-то окапывается под домами», — добавляет Висла.

RT

Командир группы Вереск даёт команду начинать, и расчёт уходит на позицию запуска дрона. С Инженером идёт второй номер — Абрек. Его задача — выставить «птичку», сорвать чеку с взрывателя, быть на рации и подстраховывать напарника, пока тот в VR-очках ведёт FPV к цели.

«Становись так, чтобы я видел позицию сбоку справа. Блиндаж, ближний сюда, к нам», — обращается Вереск к Висле и встаёт у висящей на дереве рации так, чтобы видеть происходящее на экране пульта «Мавика».

RT

«Сейчас будем уничтожать дот, который нам мешает вести инженерную работу, проводить ротацию, — объясняет командир группы разведчиков. — С этого дота осуществляются ночные прострелы. Сейчас пока противника не наблюдаем, но знаем наверняка, что он там».

«Что-то меня начинает кочевряжить», — перебивает Вереска Висла. Он имеет в виду, что «Мавик» начинает мотать в воздухе и сносить в сторону. Виной тому может быть как РЭБ противника, так и просто сильный ветер. Но Висла опытный оператор и удерживает беспилотник там, где нужно.

В левой части экрана появляется еле заметный объект. Это FPV-дрон. Он уверенно летит к блиндажу. Считаные секунды — и взрыв.

RT

Вереск, который до этого сохранял хладнокровие, не может сдержать эмоций. «Ай, хорошо! Что там?» — нетерпеливо спрашивает он у Вислы.

«Повреждения есть. Если противник был внутри или вот здесь, «на глазах», ему сейчас очень нехорошо», — отвечает Висла, рассматривая пролом в блиндаже, проступающий из-за облака белого дыма.

В рации слышится: «Вереск, Караганда готов».

Вереск нажимает на тангенту и командует: «Давай одну, по цели огонь», после чего откуда-то рядом с нами слышится звук выстрела из СПГ-9. Висла смотрит на экран и передаёт командиру группы разведчиков: «Недолёт! Пускай выше берёт и правее!». Вереск на мгновение заглядывает в экран пульта: «Караганда, Караганда, право пять, дальше тридцать».

Выстрел — и снова недолёт. Потом ещё один — и опять цель не поражена. «Сапогу» мешают пробиться прямой наводкой деревья вокруг блиндажа. Только одному выстрелу удается пройти мимо всех препятствий и попасть в цель.

«Ты можешь стрелять сколько угодно миномётом, гранатомётом — и ни разу не попасть. Один FPV — дыра, второй FPV — до полного уничтожения. И ничего больше не надо. Это всего лишь, чтоб ты понимал, 35 тысяч рублей — одна такая маленькая «птичка». Две «птички» — и дот уничтожен. А сколько человеческих жизней сбережено! Сколько БК сэкономлено», — объясняет Вереск.

Он возвращает «домой» и гранатомётчиков, и расчёт FPV. Пока Инженер с Абреком возвращаются, Вереск с Вислой внимательно вглядываются в экран. Противник в блиндаже себя никак не проявляет, возможно, затаился в глубоко зарытых «лисьих норах». Группа эвакуации тоже не спешит на помощь.

По рации передают, что продолжает работать «Полька» противника.

«Паскудная вещь эта «Полька», — недовольно бормочет Висла. — Выходит, как пробка из-под шампанского, подлетает — как лист осенний падает. Шелестит уже только на подходе. Очень сильный вред наносит».

«Сделай больше обзор позиции, — просит Вереск. — Прямо в дырку эту, может, «птицу» запустим. Минусанём блиндаж и вообще его завалим!»

Снова где-то над нами пролетает вражеский «Мавик», а наш беспилотник пытается вернуться, но его опять начинает уводить в сторону. Оператор переводит БПЛА на полностью ручное управление, и медленно, но уверенно снижается, постоянно меняя траекторию, чтобы противник не смог засечь место посадки.

RT

Вернувшись, Инженер внимательно отсматривает записанное на «Мавик» видео. Вместе с Вереском они прикидывают, как лучше залететь в образовавшуюся пробоину. Висла снова отправляет беспилотник наблюдать за вражеским блиндажом, расчёт FPV уходит на свою позицию, слышатся громкие звуки выходов и разрывов. Это по позициям ВСУ начинают одновременно работать «Шмели», РПГ и миномёты. Их по рации корректирует Вереск. После нескольких минут грохота командир группы связывается с Абреком и просит доложить о готовности.

«Готовы работать», — шипит в рации второй номер.

«Давай запускай», — дает отмашку Вереск.

«Вышел! Противник вышел!» — еле сдерживая эмоции, говорит Висла и показывает экран. И действительно: украинский военнослужащий вылез из блиндажа, чтобы изучить пробоину.

Вереск тут же кидается к рации: «Абрек, Абрек, наблюдаю противника там».

«Приняли», — отвечает Абрек.

Всё внимание на нашей позиции приковано к экрану пульта.

«Давай, родной! Просто дойди туда», — болеет за Инженера Висла.

Украинский военнослужащий снова скрывается в глубине блиндажа, буквально за несколько секунд до того, как с левого края появляется FPV-дрон. Атмосфера накалена до предела. Почти как во время последнего пенальти, от которого зависит исход матча. «Птичка» подлетает к блиндажу. Взрыв! Дым!

«Вот он там прикурил, я тебе говорю!» — радостно чуть ли не кричит Висла.

Вереск не торопится с оценками, пристально глядя в экран.

«Ну, не совсем туда попал. Больше в левый створ. Всё, давай назад его возвращай», — немного расстроено говорит командир группы Висле про «Мавик» и нажимает на тангенту рации: «Абрек, давайте домой».

Как выяснилось, на последних метрах перед целью в очках Инженера полностью пропал видеосигнал, и дальше он летел вслепую. Вереск недолго раздумывает над тем, чтобы запустить ещё один дрон и теперь уже точно закончить начатое, но решает, что будет лучше оставить пару «птичек» в резерве для группы эвакуации, которая обязательно пойдёт в блиндаж за ранеными, а вероятней всего, и убитыми.

«Перед нами сегодня стояла задача нанести ущерб самому блиндажу и брустверу, чтобы открыть пространство для залёта дрона, — объясняет Вереск. — Что и было сделано. Разнесли верхнюю часть блиндажа, открыли пространство, «сапогом» отработали, провели анализ и запустили второй дрон. К сожалению, техника подкачала. Но ничего страшного, в следующий раз мы его обязательно добьём».