Российские военнослужащие из группировки «Восток» при поддержке артиллерии пресекли шесть попыток ВСУ провести ротацию на Южно-Донецком направлении. Наряду с этим в секторе поражено сосредоточение живой силы и техники одной из десантно-штурмовых бригад украинских войск. В общей сложности потери ВСУ на этом направлении составили до 150 военных.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении отражён ряд атак ВСУ.

«Используя результаты ударов авиации и артиллерии, отразили контратаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населённых пунктов Синьковка и Загоруйковка», — сказал он.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады в районе Петропавловки. Наряду с этим расчёты тяжёлых огнемётных систем поразили скопление живой силы 32-й механизированной бригады в районе Загоруйковки.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм САУ Krab польского производства, 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», 122-мм буксируемая гаубица Д-30 и четыре миномётных расчёта в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новосёловки и Кисловки.

«Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата», — отметил Зыбинский.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что на Южно-Донецком направлении при поддержке артиллерии пресечены шесть попыток ротации ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского, Малиновки и севернее Приютного.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Восток»

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили сосредоточение живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки.

Уничтожены гаубица M119 Paladin американского производства, две гаубицы Krab, две гаубицы FH-70, четыре гаубицы M777, а также гаубица 2А65 «Мста-Б», пять миномётных расчётов и два автомобиля с противником.

Противник потерял на этом направлении до 150 боевиков.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении артиллерия и авиация поразили штурмовые группы 47-й механизированной бригады в районе Петровского.

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В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских позиций противника. Средства ПВО сбили беспилотник в районе Кременной (ЛНР).

В общей сложности на этом направлении противник потерял около 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что на Донецком направлении военнослужащие во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп ВСУ и поразили живую силу и технику противника в районах Васюковки, Раздоловки и Клещеевки.

На данном направлении противник потерял убитыми и ранеными до 305 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица Krab и орудие Д-30. Средства ПВО сбили 15 БПЛА противника в районах н. п. Пески, Курдюмовка, Васильевка и Каменка (ДНР).

Наряду с этим агентство ТАСС сообщило, что группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила ряд объектов украинских войск в Херсонской области. Об этом заявил представитель оперативных служб региона.

«Уничтожены скопление живой силы противника в районе населённого пункта Крынки, 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему в районе населённого пункта Тягинка, позиция одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Антоновка», — сообщил собеседник ТАСС.

Наряду с этим в островной зоне уничтожена гаубица Д-30, а на Каховском направлении поражена позиция одного из подразделений ВСУ.