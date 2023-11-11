Офицер ВС России: опытные бойцы ВСУ в плену выдают себя за мобилизованных
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По его словам, сдавшиеся в плен на Херсонском направлении являются военнослужащими из 36-й бригады морской пехоты, они хорошо подготовлены, но выдают себя за мобилизованных.
«Но по ним видно, что и обмундирование, и подготовка, и вооружение — всё указывает на то, что они были подготовлены к тому, чтобы перейти для занятия каких-то указанных им рубежей», — цитирует РИА Новости Арсаланова.
Он отметил, что первой группе ВСУ, пытавшейся закрепиться на левом берегу Днепра, было нанесено поражение, следующие группы были взяты в плен.
Ранее стало известно, что бойцов подразделения группировки «Днепр» представили к получению госнаград за отражение атак украинских войск на Херсонском направлении фронта.