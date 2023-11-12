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МО: на Купянском направлении уничтожены 50 солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab

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Российские военнослужащие группировки «Запад» уничтожили десятки бойцов ВСУ и миномётные расчеты на Купянском направлении.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, общие потери ВС Украины составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три БПЛА.

Кроме того, военнослужащие группировки уничтожили четыре миномётных расчёта в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новосёловки и Кисловки.

15 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что ВС России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.

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