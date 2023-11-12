МО: на Купянском направлении уничтожены 50 солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab
Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Как передаёт РИА Новости, по его словам, общие потери ВС Украины составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три БПЛА.
Кроме того, военнослужащие группировки уничтожили четыре миномётных расчёта в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новосёловки и Кисловки.
15 октября российский лидер Владимир Путин заявил, что ВС России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.